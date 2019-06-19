إيران: لن تكون هناك مواجهة عسكرية مع أميركا

أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني، الأربعاء، أنه لن تكون هناك أي مواجهة عسكرية بين إيران والولايات المتحدة، نقلا عن وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء.

وتصاعدت المخاوف من مواجهة عسكرية بين إيران والولايات المتحدة منذ الهجوم على ناقلتي نفط بالقرب من الخليج الأسبوع الماضي.

واتهمت واشنطن، #إيران بالمسؤولية عن الهجوم، لكن طهران تنفي ذلك.

وقال شمخاني: "لن تكون هناك مواجهة عسكرية بين إيران و #أميركا حيث لا يوجد سبب لنشوب حرب. إلقاء الاتهامات على دول أخرى أصبح أسلوبا شائعا بين المسؤولين الأميركيين أثناء محاولتهم الضغط على دول أخرى".

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والأربعاء، أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن الولايات المتحدة مستعدة جيداً لإيران، وسنرى ماذا سيحدث، وذلك مع تصاعد التوتر بعد هجمات على عدة ناقلات نفط، وإعلان طهران أنها ستزيد من تخصيب اليورانيوم.

وقال ترمب للصحافيين: "إذا نظرتم إلى ما يفعلونه، وأنا لا أتحدث عن الأسبوع الماضي فحسب، بل أتحدث عن سنوات طويلة.. إنها بلد إرهاب".