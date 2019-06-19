مسؤول إيراني: تم إعدام عدد من أعضاء شبكة تجسس أميركية

أكد مسؤول في وزارة الاستخابارات الإيرانية، الثلاثاء، خبر الكشف عن "شبكة تجسس إلكتروني أميركية كبيرة"، الذي أعلنه سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وزعم أنه تم إعدام عدد من "الجواسيس".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا"، عن مدير مكافحة التجسس في وزارة الاستخبارات الإيرانية: "تم الكشف عن شبكة تجسس كبيرة تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أيه) مؤخراً".

وأضاف المسؤول الذي لم تكشف الوكالة عن اسمه: "قامت وكالة السي آي أيه بتخصيص موقع إلكتروني لكل الأعضاء في هذه الشبكة الجاسوسية الإلكترونية، حيث كان هناك مواقع على عدد الجواسيس".

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وزعم المسؤول الاستخباراتي الإيراني: "قمنا بالكشف عن جميع المواقع الإلكترونية والجواسيس التابعين لأميركا في العالم، شاركنا المعلومات مع حلفائنا في مجال الاستخبارات، وانتهى الأمر بالكشف عن الجواسيس في البلدان الأخرى".

وأضاف: "هذه المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن شبكة تجسس أميركية كبيرة ومنسجمة ناشطة في الإنترنت".

وفي إشارة لما قامت به إيران حيال هذه الشبكة المزعومة، قال المسؤول الإيراني: "تم اعتقال بعض أعضاء الشبكة، وتم إعدام قسم منهم، ولكن بقي بعضهم تحت المراقبة من أجل التوصل إلى معلومات أكثر واستغلالهم".

وحول مجال نشاط هذه الشبكة قال: "هؤلاء كانوا ينشطون في مجالات مختلفة، منها صناعية ونووية وسيبرانية واقتصادية وبنى تحتية".

وكان قد ذكر سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الاثنين، أن طهران كشفت في الآونة الأخيرة "شبكة تجسس إلكتروني أميركية كبيرة" وفككتها.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن شمخاني قوله، إنه تم القبض على عدد من عملاء وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) بفضل معلومات مخابرات تبادلتها إيران مع حلفائها.

وكان وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي، قال في أبريل، إن وزارته رصدت شبكة مؤلفة من 290 جاسوساً يعملون لصالح المخابرات المركزية الأميركية وآخرين يعملون لجهاز الاستخبارات البريطاني.