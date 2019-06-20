بوتين: أي عمل عسكري أميركي ضد إيران سيكون كارثة

قال الرئيس الروسي #فلاديمير_بوتين، الخميس، إن أي عمل عسكري أميركي ضد إيران سيكون كارثة على الشرق الأوسط، وسيؤجج العنف، وسيؤدي إلى تدفق محتمل للاجئين.

وأضاف بوتين، خلال اللقاء التلفزيوني السنوي لاستقبال الأسئلة والإجابة عنها، أن موسكو تعتقد أن طهران ملتزمة تماما بالاتفاق النووي. ووصف العقوبات على إيران بأنها لا تستند إلى أي أساس.

وأكد الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب، الخميس، على حسابه في "تويتر"، أن إيران ارتكبت خطأ جسيما بإسقاط الطائرة الأميركية.

وأفادت مراسلة "العربية" أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اجتمع اليوم الخميس بمسؤولي وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لبحث الرد على الهجوم الإيراني.

وقالت إن من بين المقترحات المعروضة على الرئيس ترمب تنفيذ ضربة محدودة ضد الحرس الثوري الإيراني.

موضوع يهمك أرسلت أميركا قطعاً بحرية، الخميس، إلى موقع الطائرة المسيرة (الدرون) التي أسقطتها إيران في المياه الدولية.وقال مسؤول... أميركا ترسل قطعاً بحرية إلى موقع الدرون التي أسقطتها إيران أميركا

وأضافت أن من بين المقترحات أيضا تنفيذ ضربات ضد إيران بالتعاون مع حلفاء في المنطقة أو بمشاركة بريطانيا.

كما ذكرت أن القرار الأميركي بالرد على الاعتداءات الإيرانية سيتخذ خلال ساعات، موضحة أن البيت الأبيض يشهد حالة استنفار وأجواء غير معتادة.

وإلى ذلك، صرح مسؤول أميركي بأن موقع حطام طائرة مسيرة تابعة للجيش الأميركي أسقطتها إيران موجود في المياه الدولية بمضيق هرمز، وأن قطعا بحرية أميركية توجهت لتلك المنطقة بما يناقض رواية إيران عن إسقاط الطائرة.

ولم يعلق الجيش الأميركي بعد على موقع حطام الطائرة المسيرة (إم.كيو-4سي ترايتون) التابعة للبحرية الأميركية.

لكن إذا تأكد موقع حطام الطائرة المسيرة فسيكون ذلك دليلا ماديا يلقي بظلال من الشك على رواية إيران التي أفادت فيها بأنها أسقطت الطائرة المسيرة في إقليم هرمزجان المطل على الخليج بجنوب البلاد بصاروخ (خرداد 3) المحلي.