إيران تعدم خبيراً بالحرس الثوري بتهمة التجسس لأميركا

أفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية بقيام السلطات الإيرانية بتنفيذ حكم الإعدام ضد جمال حاجي زوارة، الخبير في القوة الجوية التابعة للحرس الثوري، بتهمة التجسس.

ونقلت المنظمة عن مصادر مقربة من أسرة المتهم، أن زوارة الذي اتُهم "بالتجسس لصالح العدو الأميركي"، أعدم الأسبوع الماضي، في مكان مجهول في طهران.

وكان زوارة قد اعتقل في 5 سبتمبر/أيلول 2017، عندما كان يعمل كخبير في القوة الجو- فضائية التابعة للحرس الثوري مع زوجته ليلى طاجيك.

ونقلت المنظمة عن مصادر مطلعة أن "زوارة، احتُجز في مكان يُطلق عليه زنزانة الموت، وتعرض للتعذيب الشديد بما فيها الصعق بالكهرباء وخلع الأظافر".

كما أكدت المنظمة أن ليلى زوجة زوارة، حُكمت بالسجن لمدة 15 عامًا، وهي محتجزة في سجن كاتشوئي بطهران.

وقالت المنظمة إن للزوجين طفلين في سن المراهقة، وشددت على أن الاعترافات أخذت من المتهمين تحت التعذيب، كما لم يكن بإمكانهما الوصول إلى محام من اختيارهما.

ووفقاً للمصادر، ظن الزوجان أنه في حالة التزامهما بالصمت وعدم إثارة قضيتهما في وسائل الإعلام، قد يتم تخفيف عقوبتهما.

وبحسب تقرير المنظمة، تعاني ليلى من التهاب المفاصل وتُحرم من الحصول على العلاج الطبي المناسب في السجن.

ويُذكر أن مسؤولا في وزارة الاستخبارات الإيرانية، أعلن الثلاثاء، عن إعدام عدد من "الجواسيس".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا"، عن مدير مكافحة التجسس في وزارة الاستخبارات الإيرانية: "تم الكشف عن شبكة تجسس كبيرة تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أيه) مؤخراً".

وكان وزير الاستخبارات الإيراني، محمود علوي، قال في تصريحات خلال أبريل/نيسان الماضي، إن وزارته رصدت شبكة مؤلفة من 290 جاسوساً يعملون لصالح المخابرات المركزية الأميركية، وآخرين يعملون لجهاز الاستخبارات البريطاني.

يذكر أن أجهزة الاستخبارات الإيرانية أعلنت مرات عديدة عن تفكيك شبكات تجسس خلال السنوات الأخيرة، لكن تبين فيما بعد أنها تعتقل مجموعات من الصحافيين أو المنتقدين السياسيين أو نشطاء القوميات بتهمة "التجسس" دون تحديد تفاصيل التهمة.