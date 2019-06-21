إيران: "درون" أميركية دخلت أجواءنا رغم تحذيرها

قال سفير إيران بالأمم المتحدة في رسالة لمجلس الأمن إن الطائرة الأميركية المسيرة دخلت المجال الجوي الإيراني رغم التحذيرات المتكررة لها عبر الراديو في انتهاك سافر للقانون الدولي.

وتابع السفير، مجيد تخت روانجي: "طهران لا تسعى للحرب ولكن تحتفظ بحق اتخاذ كل الإجراءات المناسبة ضد أي عمل عدائي ينتهك أراضيها".

بدوره أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن الطائرة الأميركية المسيرة التي أسقطتها طهران الخميس "انتهكت المجال الجوي الايراني" ناشرا إحداثيات الموقع الذي سقطت فيه.

وكتب ظريف أن الطائرة "أصيبت في الساعة 4,05 (23,35 ت غ الأربعاء) بين خط العرض 255943 شمالا وخط الطول 570225 شرقا".

At 00:14 US drone took off from UAE in stealth mode & violated Iranian airspace. It was targeted at 04:05 at the coordinates (25°59'43"N 57°02'25"E) near Kouh-e Mobarak.



We've retrieved sections of the US military drone in OUR territorial waters where it was shot down. pic.twitter.com/pJ34Tysmsg — Javad Zarif (@JZarif) ٢٠ يونيو ٢٠١٩

هذا واحتجت إيران لدى المبعوث السويسري بصفته ممثلا للمصالح الأميركية بشأن انتهاك الطائرة المسيرة للمجال الجوي الإيراني.

وكان مسؤول عسكري أميركي أكد أن الطائرة الأميركية المسيرة التي أسقطتها طهران، الخميس، لم تنتهك المجال الجوي الإيراني مطلقا.

وقال المسؤول، الخميس، إن مهمة الاستطلاع التي نفذتها الدرون الأميركية قرب مضيق هرمز كانت في المجال الجوي الدولي.

وأوضح أن طائرة الاستطلاع الأميركية المسيرة كانت تحلق على ارتفاع كبير على بعد 34 كيلومترا قبالة ساحل إيران.