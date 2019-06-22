الخارجية الإيرانية: سنرد على أي عدوان وتهديد أميركي

نقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عن عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله، إن إيران سترد بحزم على أي تهديد أميركي لها.

ونسبت الوكالة إلى موسوي قوله: "لن نسمح بأي انتهاك لحدود إيران. وإيران ستواجه بحزم أي عدوان أو تهديد من قبل أميركا".

وتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، منذ يوم الخميس، عندما دمر صاروخ إيراني طائرة استطلاع أميركية من طراز "غلوبال هوك". وقالت طهران إن إسقاط الطائرة المسيرة تم داخل أراضيها، في حين قالت واشنطن إنه وقع في المجال الجوي الدولي.

يأتي ذلك فيما نفت الخارجية الأميركية، السبت، صحة التقارير التي تفيد بإرسال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، رسالة للإيرانيين عبر سلطنة عُمان.

الخارجية الأميركية أضافت، على لسان المتحدثة مورغان أورتيغاس من خلال "تويتر"، أن هذه التقارير خاطئة تماماً وهي إيرانية بامتياز، لافتة إلى أنها جزء من "البروباغندا الإيرانية". وشددت الخارجية على أن رد إيران يجب أن يكون دبلوماسياً للرد على الدبلوماسية الأميركية.

موضوع يهمك قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الجمعة، إنه لا يريد الحرب مع إيران، لكن إذا حدث ذلك فسيكون ثمة "إبادة" لم تحصل.وأضاف... ترمب: لا أسعى للحرب مع إيران أميركا

هذا وكان الرئيس ترمب أعلن، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي NBC" الأميركية، أنه مستعد لإجراء محادثات مع إيران دون شروط مسبقة، سواء مع خامنئي أو الرئيس الإيراني.

وقال ترمب إنه لا يسعى إلى حرب مع إيران، لكنه حذر من أن الصراع إذا حدث فسيؤدي إلى "إبادة". وأوضح خلال المقابلة أن مسألة الصواريخ الباليستية الإيرانية يجب أن تكون ضمن أي اتفاق مع طهران.