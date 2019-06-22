إيران: مجالنا الجوي آمن ومفتوح أمام رحلات شركات الطيران

قالت إيران، السبت، إن مجالها الجوي آمن ومفتوح أمام رحلات جميع شركات الطيران، بحسب ما نقلت وكالة "تسنيم" للأنباء.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية وجهت، السبت، المشغلين الجويين المسجلين في الدولة بتقييم مناطق الطيران المتأثرة ووضع التدابير اللازمة، لتفادي التشغيل في المناطق التي قد تعرض عمليات الطيران المدني للخطر.

وبحسب بيان صدر عن الهيئة، جاء القرار نظراً للأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة، وحرصاً منها على أمن وسلامة الطيران وكإجراء احترازي.

موضوع يهمك وجهت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، السبت، المشغلين الجويين المسجلين في الدولة بتقييم مناطق الطيران المتأثرة... الإمارات تدعو لتدابير بشأن الطيران فوق الخليج وهرمز أسواق

وكانت شركة طيران الإمارات قالت، الجمعة، إن الشركة التي يوجد مقرها في دبي تحول مسار رحلاتها بعيداً عن مناطق الصراع المحتملة بمنطقة الخليج وسط توتر متزايد بين إيران والولايات المتحدة بالمنطقة.

جاء ذلك بالتزامن مع بدء شركات طيران كبرى من جميع أنحاء العالم، الجمعة، في إعادة توجيه رحلاتها لتجنب المناطق المحيطة بمضيق هرمز في أعقاب إسقاط إيران طائرة استطلاع عسكرية أميركية هناك، حيث حذرت أميركا من أن الطائرات التجارية قد تتعرض للهجوم عن طريق الخطأ.

وحذرت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية من "احتمال حدوث سوء التقدير أو خطأ في التعريف" في المنطقة بعدما أسقط صاروخ أرض - جو إيراني يوم الخميس طائرة من طراز آر كيو - 4 إيه غلوبال هوك تابعة للبحرية الأميركية، وهي طائرة غير مأهولة جناحها أكبر من طائرة بوينغ 737 وتكلف أكثر من 100 مليون دولار، وفقاً لوكالة "أسوسييتد برس".