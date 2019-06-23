إيران تعتزم تقليص التزامها النووي ما لم تتحرك أوروبا

أعلن رئيس المجلس الاستراتيجي الإيراني للعلاقات الخارجية، کمال خرازي، أن #إيران قد تقلص بشكل أكبر التزامها بالاتفاق النووي قريبا ما لم توفر لها الدول الأوروبية الحماية من العقوبات الأميركية عبر آلية للتجارة، نقلا عن "وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء".

وأعلنت إيران في مايو/ أيار أنها ستقلل من التزامها ببنود الاتفاق النووي المبرم مع قوى عالمية في 2015 احتجاجا على قرار الولايات المتحدة الانسحاب منه من جانب واحد وإعادة فرض العقوبات على طهران.

وأضافت الوكالة نقلا عن خرازي: "إذا لم يتخذ الأوروبيون إجراءات خلال مهلة الستين يوما (التي أعلنتها إيران في مايو/أيار) فسنتخذ خطوات جديدة. ستكون خطوات إيجابية إذا وفروا موارد لانستكس (آلية التجارة الأوروبية المزمعة) لجعل التجارة ممكنة".