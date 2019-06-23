جنرال إيراني يزعم: أي صراع بالمنطقة قد يخرج عن السيطرة

ذكرت وكالة رويترز أن قائدا بارزا بالجيش الإيراني حذر الأحد، من أن أي صراع في منطقة الخليج قد يخرج عن نطاق السيطرة.

وزعم الميجر جنرال غلام علي رشيد أنه "إذا اندلع صراع في المنطقة فلن تتمكن أي دولة من التحكم في نطاقه وتوقيته".

موضوع يهمك أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأحد، أنه لم يبعث "برسالة إلى طهران لتحذيرها من هجوم".وأفادت تقارير إخبارية أن ترمب... ترمب: الحرب مع إيران ستكون محو وإبادة أميركا

وأعلنت إيران، السبت، أنها سترد بحزم على أي تهديد لها.

قتلى مدنيون

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال الجمعة، إنه ألغى ضربة عسكرية للرد على إسقاط إيران لطائرة مسيرة، لأن ذلك كان من الممكن أن يسفر عن سقوط 150 قتيلاً. وأكد أنه لم يتراجع عن قراره بشأن الضربة الأميركية على إيران، بل أرجأ الأمر فقط.

وقال ترمب في تغريدة نشرها عبر تويتر، "لم أتراجع عن الضربة العسكرية ضد إيران أبداً. الناس يتناولون المعلومات بطريقة غير دقيقة، فقط قمت بتأجيل الضربة في الوقت الحالي"، مشيراً إلى أنه سيشدد العقوبات على طهران.

وكان ترمب، قد وافق على هجوم سيبراني أدى إلى تعطيل أنظمة الكمبيوتر الإيرانية المستخدمة في إطلاق صواريخ وقذائف، رغم أنه تراجع عن هجوم عسكري رداً على إسقاط طائرة استطلاع أميركية بدون طيار، الخميس، وفق صحيفة "واشنطن بوست".