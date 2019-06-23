روحاني مدعيا.. انتهاكات أميركا تثير توترات بالخليج

زعم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن الولايات المتحدة تقوم بـ"إذكاء التوترات في الخليج"، من خلال ما وصفته إيران بانتهاك مجالها الجوي من قبل طائرة عسكرية أميركية من دون طيار أسقطتها طهران.



موضوع يهمك أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأحد، أنه لم يبعث "برسالة إلى طهران لتحذيرها من هجوم".وأفادت تقارير إخبارية أن ترمب... ترمب: الحرب مع إيران ستكون محو وإبادة أميركا

وأسقطت إيران الخميس الماضي طائرة عسكرية أميركية من دون طيار، ادعت أنها كانت في مهمة تجسس على أراضيها، فيما أكدت واشنطن أن طهران استهدفت الطائرة في المجال الجوي الدولي في هجوم غير مبرر.



وزعم روحاني مجدداً أن "العدوان الأميركي هو بدء توترات جديدة من قبلهم بالمنطقة"، وأضاف: "المنطقة حساسة للغاية... وهامة للعديد من البلدان، لذلك نتوقع من الهيئات الدولية أن تتفاعل بشكل مناسب".

وكانت وكالة رويترز ذكرت أن قائداً بارزاً بالجيش الإيراني حذر الأحد، من أن أي صراع في منطقة الخليج قد يخرج عن نطاق السيطرة.

وزعم الميجر جنرال غلام علي رشيد أنه "إذا اندلع صراع في المنطقة فلن تتمكن أي دولة من التحكم في نطاقه وتوقيته".