إيران: قرار تقليص الالتزام بالاتفاق النووي لا رجعة فيه

أعلن عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، اليوم لأحد، أن إيران لن تتراجع عن قرارها بتقليص بعض التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع القوى الكبرى، حسب ما نقله التلفزيون الرسمي الإيراني.



وقال عراقجي بعد اجتماعه مع أندرو موريسون، الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط في طهران: "الموقعون الأوروبيون على الاتفاق يفتقرون للإرادة لإنقاذ الاتفاق. قرارنا بتقليص الالتزام بالاتفاق النووي قرار وطني ولا رجعة فيه ما لم تلب مطالبنا".

جاء ذلك، فيما أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأحد، أنه لم يبعث "برسالة إلى طهران لتحذيرها من هجوم".

وقال ترمب في مقابلة مع قناة "إن بي سي": "أعتقد أن إيران تريد التفاوض والتوصل لاتفاق".

وتابع "أنا لا أبحث عن الحرب، وفي حال حدوثها ستكون محو وإبادة، لكنني لا أسعى لفعل ذلك".