روسيا تستبق: سنتصدى للعقوبات الأميركية على إيران

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم الاثنين إن العقوبات الجديدة التي ستفرضها الولايات المتحدة على إيران غير قانونية.

وخلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف، رفض بيسكوف الكشف عن الإجراءات التي قد تتخذها روسيا للتصدي للعقوبات الأميركية.

كما رأى نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف في تصريحات الاثنين أن أميركا تتعمد تصعيد التوتر بشأن إيران.

وأكد أن موسكو وشركاءها سيتصدون للعقوبات الأميركية على إيران.

إلى ذلك، دعا للحوار مع إيران، قائلاً: "أميركا تفرض عقوبات جديدة على إيران بدلاً من السعي للحوار".

موضوع يهمك قال وزير خارجية بريطانيا، جيرمي هانت، الاثنين، إنه "لا يوجد أي طرف يريد الحرب مع إيران". وأعرب عن شعور بلاده بقلق بالغ... بريطانيا تحذر من حرب "عرضية" بين إيران وأميركا إيران

عقوبات أميركية "جديدة وقوية"

تأتي تلك التصريحات الروسية بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه سيفرض عقوبات جديدة وقوية اليوم على إيران.

وقال ترمب في برنامج "واجه الصحافة" على قناة "إن بي سي"، مساء الأحد، إنه سيفرض مزيدا من العقوبات على إيران اعتبارا من الاثنين، لكنه أشار إلى أنه مستعد للسعي من أجل التوصل لاتفاق لدعم اقتصادها، وذلك في خطوة تهدف على ما يبدو لتخفيف التوتر.

ورداً على سؤال عما تريده إيران، قال ترمب: "أعتقد أنهم يريدون التفاوض. أعتقد أنهم يريدون إبرام صفقة. والصفقة معي نووية. لن يكون بوسعهم امتلاك سلاح نووي، ولا أعتقد أنهم يحبذون الوضع الذي هم فيه حاليا. اقتصادهم متعثر تماما".

"إيران تطلب حوافز"

من جهته، قال مستشار للرئيس الإيراني حسن روحاني الاثنين إنه إذا أرادت الولايات المتحدة من إيران تقديم تنازلات تتجاوز بنود الاتفاق النووي المبرم عام 2015 فعليها تقديم حوافز تتجاوز تلك الواردة في هذا الاتفاق أيضا.



وتمثل التصريحات بادرة نادرة على أن إيران قد تبحث مع واشنطن تقديم تنازلات جديدة، لكن حسام الدين آشنا مستشار روحاني كرر موقف طهران بأنه من المستحيل إجراء محادثات ما لم ترفع واشنطن العقوبات التي أعادت فرضها بعد انسحابها من الاتفاق العام الماضي.