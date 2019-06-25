روحاني لماكرون: لا نبحث عن الحرب مع أميركا

أبلغ الرئيس الإيراني حس روحاني نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي، الثلاثاء، بأن طهران لا تبحث عن الحرب مع الولايات المتحدة، وفق ما ذكرته وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء.



لكن روحاني قال لماكرون إنه إذا انتهكت واشنطن المجال الجوي الإيراني مجدداً، مثلما يصر المسؤولون الإيرانيون على أن طائرة أميركية مسيرة فعلت ذلك الأسبوع الماضي، فإن طهران ستتصدى لذلك.



وقال روحاني "إذا أراد الأميركيون انتهاك مياه إيران أو مجالها الجوي فإن القوات المسلحة الإيرانية لديها واجب مواجهتهم وسيدخلون في اشتباك حاسم".



وقالت الوكالة إن روحاني أبلغ ماكرون أيضا أن إيران لن تعاود التفاوض على الاتفاق النووي لعام 2015.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قال الثلاثاء، إن أي هجوم إيراني ضد مصالح أميركا سيقابل بقوة كبيرة وكاسحة لدرجة الإزالة من الوجود، مضيفاً أن القادة الإيرانيين أنفقوا أموال الشعب الإيراني على الإرهاب، ولا يفهمون إلا لغة القوة.

وكانت طهران قالت إن العقوبات الأميركية الجديدة أجهضت أي دبلوماسية، ووصفت تصرفات البيت الأبيض بأنها "متخلفة عقليا".