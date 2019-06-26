روحاني: أميركا تسلك طريقاً خاطئاً

نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن الرئيس، حسن روحاني، قوله، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تسلك طريقاً خاطئاً.

وأضاف روحاني "اليوم أقول للأميركيين إن الطريق الذي اخترتموه طريقٌ خاطئ".

وأشار إلى أن الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي لم تبذل ما يكفي من جهود للحفاظ على الاتفاق النووي التاريخي لعام

2015، مضيفاً أن من مصلحة الدول الأوروبية والولايات المتحدة الوفاء بوعودهم بموجب الاتفاق.

موضوع يهمك قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، إن الأميركيين باتوا يخشون المواجهة مع إيران ولذلك يقترحون المفاوضات التي وصفها بـ... خامنئي: العرض الأميركي لإجراء مفاوضات "خدعة" إيران

مزيد من العقوبات

ووقّع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات مشددة جديدة على إيران، وأكد أن العقوبات تستهدف المرشد الأعلى للثورة الإيرانية.

وطالب ترمب، إيران بوقف رعايتها للإرهاب، موضحاً أن العقوبات تأتي ردًّا على إسقاط طهران للطائرة الأميركية المسيرة، الخميس الماضي.

وشدّد الرئيس الأميركي على أنه لن يسمح لطهران بامتلاك أسلحة نووية أو مواصلة رعايتها للإرهاب.

وأوضح ترمب أن العقوبات الموقعة على طهران لن تستثني مكتب خامنئي، مشيراً إلى أن العقوبات الأميركية المفروضة على #إيران قد تستمر لأعوام.

وفي بيان لوزارة الخزانة فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثمانية من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني.

وكشف أن العقوبات ستطال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

إغلاق الدبلوماسية

وكانت إيران على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها، عباس موسوي، قد اعتبرت، الثلاثاء، أن قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على الزعيم الأعلى للبلاد وكبار المسؤولين الآخرين أغلق بشكل دائم طريق الدبلوماسية بين طهران وواشنطن.

وأضاف: "فرض عقوبات غير مجدية على الزعيم الأعلى الإيراني (آية الله علي خامنئي وزعيم الدبلوماسية الإيرانية وزير الخارجية محمد جواد ظريف) يمثل إغلاقاً دائماً لمسار الدبلوماسية".

وأضاف: "إدارة ترمب تدمر الآليات الدولية الراسخة للحفاظ على السلام والأمن العالميين".