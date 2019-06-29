رضائي: الآلية الأوروبية لا تؤمّن مصالح إيران

أكد العضو بلجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني محمد إبراهيم رضائي، أن الآلية المالية الأوروبية "إنستيكس" لن تمكن الاتحاد الأوروبي من الالتفاف على العقوبات الأميركية ضد إيران، وأنها لا تؤمّن مصالح طهران، ولن تمكنها من الحصول على عائدات النفط.

واتهم رضائي الجمعة الأوروبيين بأنهم غير صادقين في وعودهم، ولم يقدموا ضمانات قوية للالتفاف على العقوبات، ولا يمكنهم تفعيل الآلية المالية طالما بقيت واشنطن تضع العراقيل أمامهم.

موضوع يهمك أنهت امرأة بريطانية-إيرانية مسجونة في طهران منذ العام 2016 بتهم العصيان، إضرابا عن الطعام بدأته منذ 15 يوما، على ما أعلن... سجينة بريطانية تنهي إضرابا عن الطعام في طهران إيران



نتائج غير كافية

وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أعلن في وقت سابق الجمعة، أن الدبلوماسيين الذين اجتمعوا في فيينا "حققوا خطوة إلى الأمام" في الجهود المبذولة لإنقاذ الاتفاق النووي الموقع عام 2015، لكن النتيجة "لا تزال غير كافية".

وأضاف عباس عراقجي بعد محادثات مع مسؤولين أوروبيين وروس وصينيين في فيينا حول ما تم الاتفاق عليه أنه "ما زال لا يفي بتوقعات إيران".

خيبات مبكرة

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قد اعتبر مبكرا، في فبرايرا لماضي، أن الآلية الأوروبية للتجارة مع إيران لا تفي بالغرض، قائلاً: "إن على ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بذل جهد أكبر لإظهار التزامهم بالاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015".

وأضاف ظريف أمام مؤتمر ميونيخ للأمن "ينبغي أن تكون أوروبا مستعدة لتحمل المخاطر إذا أرادت أن تسبح ضد تيار الأحادية الأميركية".