لمواجهة العقوبات.. إيران تعفي سياح الصين من التأشيرة

ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية، الأحد، أن السلطات ستسمح بدخول الزوار الصينيين إلى أراضيها دون تأشيرة، وسط مساعي البلاد التي تعاني من العقوبات لتعزيز السياحة لمواجهة الأزمة الاقتصادية.

وأفادت الوكالة الرسمية "وافقت الحكومة الإيرانية على إعفاء الرعايا الصينيين من تأشيرة السفر إلى الجمهورية الإسلامية".

وصرح رئيس مجلس السياحة، علي أصغر مؤنسان، للوكالة بقوله: "نهدف إلى استضافة مليوني سائح صيني في العام باستخدام المعالم السياحية المتعددة في بلادنا".

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وقال إن قطاع السياحة: "لا يخضع للعقوبات" ويمكن أن يساعد في تخفيف الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن العقوبات القاسية التي أعادت واشنطن فرضها عقب انسحابها من الاتفاق النووي العام الماضي.

واستهدفت العقوبات بشكل خاص صادرات إيران النفطية والتعاملات المالية الدولية، وأدت بشكل كبير إلى ركود الاقتصاد.

وبحسب الوكالة، زار نحو 52 ألف سائح صيني إيران خلال الـ 12 شهرا حتى آذار/مارس.

وفي محاولة أخرى لزيادة أعداد السياح، أعلنت إيران مؤخرا أنه لن يتم ختم جوازات سفر الزائرين للسماح لهم بالالتفاف على الحظر الأميركي.