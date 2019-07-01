شاهد.. الشرطة الإيرانية تعاقب مراهقة تلعب بمسدس ماء

انتشر مقطع فيديو يظهر عنصر شرطة إيراني وهو يضرب فتاة مراهقة بعنف بعد أن رآها تلعب مع أصدقائها بمسدسات مائية في إحدى حدائق طهران.

وبعد انتشار المقطع على مواقع التواصل، استنكر كثيرون تعاطي أفراد الشرطة مع الفتاة، الأمر الذي دفع بشرطة طهران إلى إعلان سبب اعتقال الفتاة وأصدقائها، وادعت أنهم تطاولوا على أفراد الشرطة ورفضوا الالتزام بالقواعد الأخلاقية العامة.

هذه الحادثة ليست الأولى حيث اعتادت الشرطة الإيرانية التعامل بعنف مع النساء، وقبل أسابيع وفي أحد الشوارع الرئيسية بمدينة رشت، تعرضت سيدة إلى ضرب عنيف وسحل على يد عناصر أمن، وعللت الشرطة تصرفها بأن المرأة كانت ترقص في الشارع وهي مخمورة.

يذكر أن مجلس الشورى الإيراني لا يزال حائرا ولم يقر بعد قانون منع العنف ضد المرأة المطروح في المجلس منذ 8 سنوات.