إيران.. وفاة شخص وإصابة آخر بحريق في منشأة نفطية

أفادت وسائل إعلام إيرانية بوفاة شخص وإصابة آخر على الأقل، في حريق اندلع في منشأة لتجهيز المشتقات النفطية بالقرب من مدينة كرمانشاه غرب إيران، حسبما أعلن المدير المحلي لهيئة إدارة الأزمات، صباح الاثنين.

ووفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية، فقد اندلع الحريق فجر الاثنين، في مصنع لمشتقات النفط بالقرب من كرمانشاه، حيث تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق في الساعة 8 صباحاً".

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وذكرت أن القضاء وجَّه بفتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق في المرفق مرفق الذي يعالج المواد النفطية في مجمع "فرمان" الصناعي في محافظة كرمانشاه.

كما تم إرسال فرق مختارة من جمعية الهلال الأحمر وقوات الرد السريع إلى الموقع من مدينة كرمانشاه والبلدات القريبة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

تهالك الأجهزة

يذكر أنه خلال الأشهر الماضية اشتعلت النيران في عدة منشآت ومصانع تابعة لصناعة النفط، وكذلك أنابيب الغاز في إيران، وغالبا ما كانت أسباب الحرائق تعود لتهالك الأجهزة وعدم الصيانة.

ففي 8 أبريل 2019، اشتعلت النيران في خط أنابيب للغاز بعد تآكله في مقاطعة كرمانشاه.

وذكر عمدة المدينة أن الانفجار وقع في المنطقة الشرقية من وادي ماهيدشت في منطقة سارفيروز آباد، على بعد 10 كيلومترات من كرمانشاه.

وقبل ثلاث سنوات، استغرق رجال الإطفاء عدة ساعات لإخماد حريق في مصنع "بوعلي" للبتروكيماويات في محافظة الأهواز، الغنية بالنفط في جنوب غربي إيران، حسبما ذكرت وكالات الأنباء الإيرانية في 7 يوليو 2016.

وفي 6 مايو/أيار الماضي، أعلنت السلطات الإيرانية عن إخلاء قرية في جنوب شرقي الأهواز بعد انفجار ضخم في أنبوب في خطوط أنابيب النفط بالقرب منها.

وفي مارس الماضي، قتل 4 أشخاص بانفجار أنبوب نفط في منطقة البورومي، من ضواحي مدينة الأهواز.