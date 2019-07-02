بعد محاكمات عسكرية.. إيران تلوح بإعدام أميركيين

على وقع التوتر الحاصل بين الولايات المتحدة وإيران، والتهديدات المتبادلة بين الطرفين، ذكرت وسائل إعلام حكومية، الثلاثاء، أن الادعاء الإيراني يطالب بالإعدام لعدد من المشتبه فيهم، الذين اعتقلوا العام الماضي بتهمة التجسس لحساب الولايات المتحدة في هيئات عسكرية ونووية.

وكانت إيران أعلنت في أغسطس أنها اعتقلت "عشرات الجواسيس" في هيئات حكومية العديد منهم يحمل الجنسيتين الإيرانية والأميركية.

كما أعدمت في يونيو متعاقداً سابقاً مع إدارة الفضاء بوزارة الدفاع، بعد إدانته بالتجسس لصالح وكالة المخابرات المركزية الأميركية.

أحكام عسكرية

ونقل التلفزيون الحكومي عن غلام حسين إسماعيلي المتحدث باسم الهيئة القضائية، قوله إن عدداً لم يحدده من المشتبه فيهم الذين اعتقلوا قبل أقل من عام يواجهون احتمال صدور أحكام بالإعدام عليهم في محاكمات عسكرية.

وأضاف إسماعيلي دون الخوض في مزيد من التفاصيل "اثنان من المتهمين، وهما ليسا من أفراد الجيش، حكم عليهما بفترات سجن طويلة".

يأتي هذا بعد أن أعلنت إيران الاثنين أن مخزونها من اليورانيوم المنخفض التخصيب تجاوز الحد الذي يسمح به الاتفاق النووي الذي وقعته عام 2015 مع القوى الكبرى، في خطوة شجبها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قائلاً إن إيران "تلعب بالنار" وتأتي وسط مخاوف من تفاقم المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.