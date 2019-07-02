لاريجاني لترمب: الإيرانيون يتكاتفون إن تعرضوا لتنمر

قال رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، الثلاثاء، إنه ينبغي على الرئيس الأميركي دونالد ترمب إدراك أن الإيرانيين يصبحون أكثر تكاتفاً عندما يواجهون تنمراً.

وأعلنت إيران، الاثنين، أنها كدست كمية من اليورانيوم منخفض التخصيب تتجاوز الحد المسموح به في الاتفاق النووي لعام 2015، ما دفع ترمب إلى التحذير من أن إيران "تلعب بالنار".

وقال لاريجاني، في تصريحات نقلها التلفزيون في بث مباشر: "على السيد ترمب إدراك أنه عندما يتحدث أحد بلغة تنم عن التنمر ضد أمة متحضرة فإنها تصبح أكثر تكاتفاً".

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وقال ترمب، الثلاثاء، إن إيران تلعب بالنار، وذلك بعدما قالت طهران إنها تجاوزت حد مخزون اليورانيوم المخصب المسموح لها بموجب الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية في 2015.

وردا على سؤال في حفل بالبيت الأبيض عما إذا كان لديه رسالة لإيران، قال ترمب إنه ليست لديه رسالة لكن إيران تعلم ما تفعله، وإنها "تلعب بالنار".

وأفاد البيت الأبيض أن ترمب تحدث إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن تجاوز إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب عما يسمح به الاتفاق النووي.