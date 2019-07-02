مع اشتداد العقوبات على إيران.. ارتفاع أسعار مواد غذائية 300٪

مع اشتداد العقوبات الخانقة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على إيران والتي أصابت الاقتصاد الإيراني بشلل شبه تام قفزت أسعار مواد غذائية أساسية بنسبة تقارب 300 بالمائة.

وحسب وكالة إيسنا للأنباء نقلا عن دائرة الإحصاء الإيراني كان للبطاطس ومعجون الطماطم والبصل حصة الأسد في ارتفاع الأسعار قياسا بربيع العام الماضي، حیث ارتفع سعر البطاطس 296 بالمائة ومعجون الطماطم 245.6 بالمائة والبصل 156 بالمائة والطماطم 143 بالمائة والسكر 119.4 بالمائة.

ولم ينحصر ارتفاع الأسعار على المواد الغذائية التي سبق ذكرها حيث ارتفع سعر لحم الخراف 104 بالمائة ولحم البقر 119 بالمائة والدجاج 57 بالمائة، وفي الفترة نفسها سجل سعر الأرز الإيراني ارتفاعا قدره 65 بالمائة.

وشهدت عدة مدن إيرانية في الأيام والأشهر الماضية مظاهرات واحتجاجات ضد الغلاء وتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، واجهتها السلطات بعنف في بعض المناطق.

وبث ناشطون عبر مواقع التواصل، مقاطع من مظاهرة حاشدة في مدينة كازرون، التابعة لمحافظة فارس، جنوبي إيران، تُظهر قيام عناصر الشرطة بمهاجمة المحتجين وضرب بعضهم بالهراوات وسط اشتباكات محدودة.

وفي ديسمبر 2018 اندلعت سلسلة من الاحتجاجات في أكثر من مئة مدينة إيرانية وكان الفتيل الذي أشعلها هو الغلاء الذي ساء الظروف المعيشية الصعبة وطالب المحتجون بمكافحة الفساد في البداية إلى أن استهدفت الشعارات المرشد الإيراني وطالبته بالتنحي وبالمقابل قامت السطات الإيرانية بقمع وسجن عدد كبير من المتظاهرين.