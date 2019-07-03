أميركا تصنف "جيش العدل وجيش التحرير" على قائمة الإرهاب

صنَّفت وزارة الخارجية الأميركية جماعة "جيش تحرير بلوشستان" في باكستان، وجماعة "جيش العدل" في بلوشستان إيران، والتي كانت تنشط تحت اسم منظمة "جند الله" في السابق، بالإضافة إلى قائد بالأمن العسكري لميليشيات "حزب الله" اللبنانية، حسين علي هزيمة، في قائمة التنظيمات والأفراد الدولية الإرهابية.

وذكر بيان للخارجية الأميركية، الثلاثاء، أن تصنيف هذين الكيانين، تم بموجب الأمر التنفيذي (EO) 13224، حيث عدلت الوزارة التسميات المختلفة لمنظمة "جند الله" الاسم الأساسي الجديد لتنظيم "جيش العدل" والأسماء المستعارة المرتبطة به.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستعمل على حرمان هؤلاء من الموارد اللازمة للتخطيط لهجمات وتنفيذها، كما سيتم حظر جميع ممتلكاتهم ومصالحهم الخاضعة للولاية الأميركية، ويحظر عموماً على الأشخاص في الولايات المتحدة الاشتراك في أي معاملات معهم.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن "جيش تحرير بلوشستان" تعتبر "جماعة انفصالية مسلحة"، تستهدف قوات الأمن ومدنيين بشكل رئيسي في جنوب غربي باكستان.

وأضافت أنها شنت هجوماً إرهابياً في أغسطس من العام الماضي على القنصلية الصينية في كراتشي، وهجوماً آخر في مايو الماضي على فندق فخم في مدينة جوادار الساحلية.

كما أكدت الخارجية الأميركية أن جماعة "جند الله" التي تم تصنيفها في عام 2010 كمنظمة إرهابية، بدأت باستخدام الاسم الجديد "جيش العدل" والأسماء المستعارة المرتبطة به في عام 2012.

وذكر البيان أن هذه الجماعة ومنذ نشأتها، شاركت في العديد من الهجمات التي أدت إلى مقتل العشرات من المدنيين الإيرانيين والمسؤولين الحكوميين، بما في ذلك تفجير انتحاري في فبراير 2019 وخطف رجال أمن إيرانيين في أكتوبر 2018.

وكانت إيران قد اتهمت الولايات المتحدة وحلفاءها بدعم " جيش العدل" وسائر الجماعات المسلحة المناهضة لها، واتهم وزير خارجيتها جواد ظريف واشنطن بالتورط في هجوم زاهدان، في فبراير الماضي، والذي تبنته جماعة "جيش العدل" المسلحة البلوشية المعارضة للنظام الإيراني التي تدعي أنها تقاتل من أجل حقوق أهل السنة المضطهدين في إيران.

وفي فبراير الماضي، رفض وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، ما وصفه بـ "الادعاء الوقح" من قبل إيران باتهام الولايات المتحدة وحلفائها بتحمل مسؤولية التفجير الانتحاري الذي وقع في زاهدان، جنوب شرقي إيران والذي أودى بحياة 27 من أعضاء الحرس الثورى.