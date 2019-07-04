إيران ترفع صادرات الغاز وتواصل تصدير النفط

نقلت إذاعة "فردا" الأميركية الناطقة بالفارسية عن شركة "كبلر" لرصد ناقلات النفط، الخميس، أن إيران رفعت نسبة صادراتها من الغاز خلال شهر يونيو الماضي، حيث صدرت 573 ألف طن من السائل "ال بي جي"، ما يعني ارتفاعا بنسبة 31% عن الشهر الذي سبقه وبنسبة 46% عن العام الماضي.

ووفقًا لإذاعة "فردا "، فقد تم شحن كل الغاز الإيراني تقريبًا إلى الصين، وتم بيع 9000 طن فقط إلى بلدان أخرى في الشهر الماضي.

ويُعتبر الغاز السائل بعد النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية، أكبر مصدر لعائدات التصدير في إيران.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قامت إيران بتصدير حوالي ثلثي غازها المصدر إلى الصين، لكن في يونيو من هذا العام، ظلت الصين هي العميل الوحيد للغاز الإيراني.

وأكد التقرير الذي اعتمد إحصائيات شركات النقل، أن صادرات الغاز الإيراني الشهر الماضي هي الأعلى منذ أغسطس 2018.

استمرار تصدير النفط

كما أفاد التقرير أن إيران سلمت الصين 186 ألف برميل من النفط الخام في الشهر الماضي، كان ثلثين منه بعد الحظر الأميركي على صادرات النفط الإيرانية في الثاني من مايو/ أيار الماضي.

ووفقًا لنتائج "كبلر"، أثارت الناقلة "سالينا"، التي أثار نشر التلفزيون الإيراني تقريرا عنها مؤخرًا جدلا واسعا وموجة من الانتقادات وسميت خطأً باسم "سارينا"، كانت تحمل مليونا و 50 ألف برميل من النفط، بالإضافة إلى ناقلة عملاقة أخرى باسم "هورس" وكانت تحمل مليونين و130 ألف برميل من النفط، وتم تسليمهما إلى موانئ الصين.

وحسب القرير، استلمت تركيا أيضا شحنة تبلغ مليونا و30 ألف برميل من إيران، منذ 2 مايو/أيار، عندما حظرت الولايات المتحدة شراء النفط الإيراني لجميع العملاء.

بدورها ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية في تقرير الأربعاء، أن هناك محادثات بين الولايات المتحدة والصين لمنح إعفاء "سينوبك" لإمدادات النفط الإيرانية.

واستثمرت الشركة ملياري دولار في حقول نفط كارون، وأن إيران ملتزمة بسدادها من خلال تسليم النفط.

وتشير التقارير إلى أن شركتي سينوبك و"سي إن بي سي" الصينيتين، اللتين تدين لهما إيران تمكنتا من استلام النفط من إيران.