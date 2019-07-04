إيران تنفي تصريحات لوزير استخباراتها حول إجراء محادثات مع أميركا

نفت وزارة الاستخبارات الإيرانية، الخميس، تصريحات نقلتها وكالة الجمهورية الإيرانية للأنباء عن وزير الاستخبارات (الأمن الداخلي) الإيراني محمود علوي قال فيها إن بإمكان طهران وواشنطن إجراء محادثات بشرط أن ترفع الولايات المتحدة عقوباتها وتسمح السلطات العليا في إيران بإجراء محادثات بين الخصمين.

وقد نُقل عن علوي قوله في وقت متأخر أمس الأربعاء: "يمكن أن تعيد إيران النظر في إجراء محادثات مع أميركا لكن ذلك في حالة رفع ترمب العقوبات وإعطاء كبار قادتنا الإذن بإجراء مثل هذه المحادثات".





وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشهر الماضي إنه تراجع عن ضربة عسكرية للرد على إسقاط إيران طائرة أميركية مسيرة يوم 20 يونيو/حزيران لأن الضربة قد تقتل 150 شخصا، وأشار إلى أن الباب مفتوح أمام إجراء محادثات مع طهران.