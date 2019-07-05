إيران تعدم 110 أشخاص خلال 6 أشهر

أعدمت إيران ما لا يقل عن 110 أشخاص، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019، سواء في السجون أو في الأماكن العامة، وفق تقرير لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية (IHRO).

وأشار التقرير الذي نشر الخميس، إلى أن هذا الرقم يُظهر زيادة في الإعدامات مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، لا سيما عدد الأحداث الذين تم تنفيذ الإعدام بحقهم شنقاً.

وقد أثار إعدام شابين قاصرين، يبلغان 17 عاماً، بالسجن المركزي في مدينة شيراز، مركز محافظة فارس جنوب إيران، في 25 أبريل/نيسان الماضي، انتقادات دولية واسعة النطاق.

وكان كل من أمين صداقت ومهدي سهرابي فر، في الخامسة عشرة من عمرهما، عندما تم اعتقالهما بتهمة الاغتصاب والسرقة، وفق منظمة حقوق الإنسان الإيرانية.

تعذيب وآثار جلد

ونقلت المنظمة عن أحد أقاربهما أنهما كانا بريئين، وأن المغتصب كان شخصاً آخر متورطاً في السرقة. وذكر الأقارب أن "السلطات عذبتهما لانتزاع الاعترافات الكاذبة"، مؤكدين أنهم شاهدوا آثار جلد على جثث أبنائهم، ما يدل على أنهم تعرضوا للجلد قبل شنقهم.

ووفقاً للوثائق، فإن مهدي سهرابي فر كان يعاني من إعاقة عقلية وكان يدرس في مدرسة لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

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وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ميشيل باشيليت، قد أدانت إعدام الشابين ووصفته بأنه "أمر مؤسف".

وقالت باشيليت في بيان صدر في 3 مايو/أيار: "أشعر بالفزع". كما حثت طهران على أن توقف فوراً جميع عمليات إعدام الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم أثناء طفولتهم.

وأضافت أن "حظر إعدام المذنبين الأطفال هو أمر مطلق بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبموجب اتفاقية حقوق الطفل"، حيث إن إيران طرف في كلتا المعاهدتين.

إعدامات سرية

في الوقت نفسه، ذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أن السلطات لم تعلن سوى عن 37 من أصل 110 عمليات إعدام، سواء ببيانات رسمية أو من خلال وسائل الإعلام.

وقال مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم، إنه "تم شنق ما يقرب من 40 حدثاً مداناً في إيران خلال السنوات الخمس الماضية، بينما كان معظمهم تحت السن القانونية وقت ارتكابهم للجريمة"، لافتاً إلى أن "إيران في مقدمة الدول التي يتم فيها إعدام المذنبين دون السن القانونية".

يشار إلى أنه من أصل 110 عمليات إعدام من يناير/كانون الثاني 2019 إلى يونيو/حزيران 2019، تم شنق 8 مدانين علناً، بينما كان الأطفال أيضاً من بين المتفرجين.