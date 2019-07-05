إيران: لم نطرد المغنية جوس ستون.. بل منعناها من الدخول

نفت طهران أن تكون أوقفت وطردت المغنية البريطانية جوس ستون كما أكدت هذه الأخيرة، مشيرةً إلى أنها اكتفت بمنعها من دخول أراضيها.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن "شرطة جزيرة كيش" قولها، إن "جوس ستون والمرافقين لها لم يوقفوا بل مُنعوا من دخول الأراضي (الإيرانية) بموجب القانون لعدم توافر الوثائق الضرورية".

وفي رسالة نشرتها الأربعاء على خدمة "إنستغرام"، تحدثت ستون عن حادث واجهها لدى وصولها إلى جزيرة كيش الإيرانية حيث كانت تنوي الغناء في إطار المرحلة الأخيرة من جولة عالمية قادتها إلى دول كثيرة من بينها سوريا وكوريا الشمالية.

وقالت في مقطع مصور: "أوقفنا وطردنا"، مضيفةً أن السلطات اشتبهت في أنها كانت تنوي الغناء في مكان عام في هذه الجزيرة السياحية.

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ويُمنع على النساء في إيران الغناء في أماكن عامة على انفراد منذ الثورة في العام 1979.

واكتفت وكالة الأنباء الإيرانية بالقول إن المغنية وعازفيها وصلوا من مسقط وغادروا غداة ذلك من دون أن تورد المزيد من المعلومات حول الدوافع وراء منعها من دخول الأراضي الإيرانية.

من جهتها، كتبت الفنانة البريطانية: "كنا على علم أنه من غير الممكن إقامة حفلة علنية، لأن الأمر غير مسموح به في هذا البلد، لأنني امرأة"، من دون أن تحدد كيف كانت ستقيم حفلتها.

وتابعت في الرسالة التي أرفقتها بصورة لها مع وشاح: "أنا قريبة جدا وبعيدة في آن. هذا الأمر حطم جزءاً صغيراً من قلبي".

وقبل مغادرتها إلى كيش، كانت المغنية قد كتبت أن الحفلة في كيش هي الرقم 200 ضمن جولة "توتال وورلد تور" التي باشرتها قبل خمس سنوات.

وهذه الجولة مشروع طموح للمغنية تهدف من خلاله إلى الغناء في كل البلدان، وقد أحيت حفلات في بلدان تشهد اضطرابات أمنية أو سياسية بينها ليبيا وجنوب السودان وكوريا الشمالية.