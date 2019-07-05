مستشار خامنئي: سنرفع تخصيب اليورانيوم بدءاً من 5%

أعلن علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، أن إيران سترفع تخصيب اليورانيوم بدءاً من نسبة 5%، ما يعد انتهاكاً للاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن 2231.

ونقل الموقع الرسمي للمرشد الإيراني عن ولايتي قوله الجمعة، إن "تخصيب اليورانيوم سيرتفع أكثر من 3.67% وأكثر من ذلك إلى أي مدى نحتاجه لأنشطتنا السلمية".

موضوع يهمك قالت البعثة الأميركية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة طلبت اجتماعا خاصا لمجلس محافظي... واشنطن تطلب اجتماعاً خاصاً لـ"الطاقة الذرية" حول إيران أميركا

وأضاف: على سبيل المثال، نحتاج أن نخصب اليورانيوم في مفاعل بوشهر بنسبة 5%.

وانتقد ولايتي الأوروبيين قائلاً إن إيران منحتهم "فرصة طويلة للالتزام بتعهداتهم إزاء الاتفاق النووي عقب خروج أميركا من الاتفاق منذ أكثر من عام، لكنهم لم يتخذوا أي إجراء بل فعلوا عكس ذلك"، حسب تعبيره.

وقال إن ايران تبدأ الخطوة الثانية يوم الأحد المقبل وستبادر إلى رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 3.67% لسد حاجة مفاعل بوشهر.

إلى ذلك، دعا سفير الولايات المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى عقد اجتماع خاص لمجلس محافظي الوكالة لمراجعة الأنشطة النووية الإيرانية.

ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين قولهم، إن هذا الاجتماع سيعقد على الأرجح بعد ظهر الأربعاء.

ويأتي طلب عقد اجتماع خاص للوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد أن تجاوز مخزون إيران من اليورانيوم الحد الأقصى الذي حددته الصفقة النووية مع القوى العالمية.

هذا بينما أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يدرس إلغاء إعفاءات البرنامج النووي الإيراني.

وقال بولتون، الجمعة، إن القرار اتخذ بعد رفع إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب بما يتجاوز الحدود المحددة في الاتفاق النووي، وكذلك تهديد الرئيس الإيراني حسن روحاني حول رفع نسبة التخصيب بأي نسبة تريدها إيران.