النمسا.. الشرطة تعثر على 11 مهاجراً إيرانياً بقطار شحن

أعلنت الشرطة في جنوب النمسا أنها عثرت على 11 مهاجراً إيرانياً كانوا يأملون في الوصول إلى ألمانيا بين حمولة مبردات على متن عربة قطار شحن.

موضوع يهمك أدرجت اليونسكو، الجمعة، في قائمتها للتراث الطبيعي العالمي غابات هيركاني الإيرانية، موطن النمر الفارسي المهدد بالانقراض،... غابات هيركاني الإيرانية على قائمة اليونسكو للتراث الطبيعي إيران

وسمع عامل بالسكك الحديد في فورنيتز، بالقرب من فيلاخ على الحدود السلوفينية، أصواتاً داخل عربة مغلقة في قطار الشحن حين وصل القطار من سلوفينيا بعد ظهر الجمعة.

وأبلغ العامل الشرطة التي قالت، اليوم السبت، إن عناصرها وجدوا ثلاث نساء وثلاثة رجال وخمسة أطفال بداخل العربة.

وأخبر المهاجرون السلطات بأن مهربا وضعهم في عربة الشحن بالقطار بالقرب من منزل للاجئين في سيد بصربيا يوم الخميس وأبلغهم بأن القطار سينقلهم إلى ألمانيا.

وأضافوا أنهم دفعوا للمهرب 1000 يورو (1125 دولارا) للشخص الواحد.