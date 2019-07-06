بعد اليورانيوم المخصب.. إيران ترفع مخزون الماء الثقيل

أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النور، أن إيران رفعت مخزون الماء الثقيل أكثر من الحد المسموح به وفق الاتفاق النووي.

ووفقا لوكالة "مهر" الإيرانية، فقد أكد ذو النور في تصريحات، السبت، أن "الاتفاق النووي يسمح لإيران بتخزين ما يصل إلى 130 طناً من الماء الثقيل. وكانت الولايات المتحدة قد حظرت مبيعات الماء الثقيل الإيراني، ما أدى إلى زيادة مخزون الماء الثقيل في إيران".

وأشار النائب الإيراني إلى أن إيران ستقوم بـ"زيادة مخزون اليورانيوم المخصب، ورفع مستوى التخصيب إلى النسبة التي تحتاجها لأنشطتها السلمية".

وأضاف أن "هذه الإجراءات ليست انتهاكاً للاتفاق النووي، حيث تمنح الفقرة 36 منه حق الخروج من الالتزامات إذا لم يفِ أحد الأطراف بالتزاماته بموجب الاتفاق النووي".

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وشدد ذو النور على أن المسؤولين الإيرانيين اشترطوا عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق ووفاء الأوروبيين بالتزاماتهم، مقابل تراجع إيران عن انتهاك بنود الاتفاق.

يأتي هذا بينما تنتهي غداً الأحد، المهلة التي حددتها إيران للأوروبيين لتدخل إيران في المرحلة الثانية من تقليص التزاماتها النووية.

ويستعد مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة للاجتماع بشأن البرنامج النووي الإيراني، يوم الأربعاء المقبل، عقب إعلان إيران أنها سترفع تخصيب اليورانيوم بدءاً من نسبة 5% ما يعد انتهاكاً للاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن 2231.