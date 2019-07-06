عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية إيران

عضو بمجلس الخبراء الإيراني: على بريطانيا "الخوف" من ردنا

المصدر: دبي - رويترز
غريس 1
رابط مختصر

نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية عن العضو بمجلس الخبراء، محمد علي موسوي جزائري، تحذيره لبريطانيا، السبت، من رد فعل طهران على احتجاز مشاة البحرية الملكية البريطانية ناقلة نفط إيرانية عملاقة في جبل طارق.

وقال جزائري: "أقول صراحة إن بريطانيا يجب أن تشعر بالخوف من الإجراءات التي ستتخذها إيران رداً على الاحتجاز غير المشروع لناقلة النفط الإيرانية".

وأضاف: "أوضحنا أننا لن نصمت مطلقاً على التسلط، ومثلما كان ردنا قوياً على (واقعة) الطائرة الأميركية المسيرة، سيكون لإيران رد مناسب أيضاً على هذا الاحتجاز غير المشروع".

واحتجزت مشاة البحرية الملكية البريطانية ناقلة النفط العملاقة "غريس 1"، الخميس، لمحاولتها نقل نفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي، في تحرك أثار غضب طهران وقد يؤدي إلى تصعيد مواجهتها مع الغرب.

وكان قائد في الحرس الثوري الإيراني قد هدد، الجمعة، باحتجاز سفينة بريطانية رداً على احتجاز مشاة البحرية الملكية البريطانية لناقلة النفط العملاقة.

كلمات دالّة

#إيران, #بريطانيا, #سوريا, #ناقلة نفط, #احتجاز, #رد

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر