غابات هيركاني الإيرانية على قائمة اليونسكو للتراث الطبيعي

أدرجت اليونسكو، الجمعة، في قائمتها للتراث الطبيعي العالمي غابات هيركاني الإيرانية، موطن النمر الفارسي المهدد بالانقراض، التي تتمتع بـ"تنوع نباتي لافت".

وقد أدرجت هذه الغابات الجبلية الواقعة في شمال إيران "والعائدة إلى ما بين 25 و50 مليون سنة" بنتيجة عملية تصويت للجنة التراث العالمي في اليونسكو خلال اجتماع في باكو في أذربيجان، على ما قالت المنظمة الأممية في بيان.

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وغابات هيركاني "تشكل غابات جبلية فريدة من نوعها تمتد على 850 كيلومترا على امتداد الساحل الجنوبي لبحر قزوين".

وشددت اليونسكو على أن التنوع النباتي فيها لافت، مشيرة إلى أن "44% من النبتات الوعائية المعروفة في إيران تتواجد في منطقة هيركاني التي تشكل 7% من مساحة البلاد".

وتابع البيان: "إلى اليوم 180 نوعا من الطيور المستوطنة للغابات المعتدلة، و58 نوعا من الثدييات رصدت فيها (هيركاني) من بينها النمر الفارسي". يذكر أن النمر الفارسي هو من رموز إيران وهو مهدد بالانقراض.

وتضم قائمة التراث العالمي للبشرية 22 موقعا إيرانيا. وغابات هيركاني هي الموقع الإيراني الثاني الذي يدرج في قائمة التراث الطبيعي بعد صحراء لوط في جنوب شرق البلاد.