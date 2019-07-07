مسؤول إيراني: حذرنا واشنطن بأن أي عمل عسكري "إعلان حرب"

قال قائد منظمة الدفاع المدني الإيرانية، غلام رضا جلالي، الأحد، إن أميركا بعثت رسالة إلى طهران بعد إسقاط الطائرة المسيرة تحذر من ضربة محدودة، بحسب ما نقلت عنه وكالة "فارس" الإيرانية.

جلالي قال إن طهران ردت على الرسالة الأميركية بأنها تعتبر أي عمل عسكري "بداية حرب".

ودأبت إيران على إطلاق التهديدات ضد الولايات المتحدة على لسان مختلف مسؤوليها.

يأتي ذلك فيما تستعد إيران لزيادة منسوب تخصيب اليورانيوم، وتجاوز ما نص عليه اتفاقها النووي المتعثر مع القوى العالمية.

موضوع يهمك أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النور، أن إيران رفعت مخزون الماء الثقيل... بعد اليورانيوم المخصب.. إيران ترفع مخزون الماء الثقيل إيران

واليوم الأحد هو نهاية المهلة التي حددها الرئيس، حسن روحاني، لأوروبا من أجل إيجاد طريقة لإيران لتجاوز العقوبات الأميركية.

يأتي هذا بعد عام من انسحاب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، من الاتفاق النووي بشكل أحادي الجانب. ومنذ ذلك الحين، فرضت واشنطن عقوبات تمنع طهران من بيع النفط الخام في السوق العالمية.

كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية، بمن فيهم المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي.

وردا على ذلك، قالت إيران في الأول من يوليو إنها لن تلتزم بالإبقاء على مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب لأقل من 300 كيلوغرام.