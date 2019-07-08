إيران: احتجاز الناقلة "من أعمال التهديد وغير سليم"

زعم وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي على الهواء، الاثنين، أن احتجاز بريطانيا ناقلة إيرانية في الأسبوع الماضي عمل من أعمال التهديد وغير سليم، بحسب تعبيره.

كما أضاف حاتمي "أن إسقاط إيران للطائرة الأميركية المسيرة الشهر الماضي بعث برسالة بأن بلاده ستدافع عن حدودها".

موضوع يهمك أثار قرار إيران استعدادها التام لتخصيب اليورانيوم لأي مستوى وبأي كمية تنديداً دولياً، وقد شكَّل هذا القرار اتفاقاً من... أميركا وأوروبا تحذران إيران من عواقب وخيمة بسبب "النووي" أميركا

"لا نسعى للحرب"

من جهة أخرى، نقلت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء عن قائد الجيش الإيراني الميجر جنرال، عبد الرحيم موسوي، قوله الاثنين، إن إيران لا تسعى للحرب مع أي دولة.

يذكر أن مشاة البحرية الملكية البريطانية احتجزوا الناقلة يوم الخميس، لمحاولتها نقل نفط خام إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي، وهو ما أغضب إيران، وقد يؤدي إلى تصاعد المواجهة بين طهران والغرب.



وقالت حكومة جبل طارق يوم الجمعة إنها حصلت على إذن من المحكمة العليا، لتمديد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية لمدة 14 يوماً. وهدد قائد بالحرس الثوري الإيراني في ذلك اليوم باحتجاز سفينة بريطانية، رداً على ذلك.