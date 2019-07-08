زلزال يضرب جنوب غربي إيران بقوة 5.7 درجة

أعلن مركز الزلازل الإيراني أن زلزالاً بقوة 5.7 درجة هزَّ، الاثنين، مدينة "مسجد سليمان" جنوب غربي إيران الغني بالنفط، وأسفر عن إصابة 4 أشخاص، وأحدث أضراراً بالأبنية في المدينة.

وأشار المركز إلى أن الزلزال وقع بالقرب من مدينة "مسجد سليمان" في محافظة خوزستان، التي تبعد حوالي 450 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة طهران.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن مركز الزلزال يبعد 28 كيلومتراً جنوب شرقي المدينة، وعلى عمق 10 كيلومترات. وقد شعر جميع سكان المنطقة بالزلزال والهزات الارتدادية.

وقال إيمان نزاربور، أحد سكان المنطقة، إن الزلزال أحدث أضراراً بالمباني في وسط المدينة، التي تعد أول مكان يكتشف فيه النفط في إيران والشرق الأوسط.

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وأفاد التلفزيون الإيراني أن فرق الإنقاذ نشرت في المناطق الريفية المحيطة أيضا.

وأوضحت وكالة الأنباء الإيرانية أن الزلزال وقع على عمق 17 كيلومتراً، كما تحدث السكان عن وقوع العديد من الهزات الارتدادية.

وكان زلزال بقوة 6.6 درجة ضرب مدينة بام التاريخية جنوب إيران عام 2003، وهو ما أسفر عن مقتل 26 ألف شخص.