ظريف يدعو بريطانيا للإفراج فوراً عن الناقلة الإيرانية

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على تويتر، الاثنين، إن احتجاز بريطانيا ناقلة إيرانية أرسى "سابقة خطيرة ويجب أن ينتهي الآن".

وأضاف في التغريدة "إيران ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، ولا تخضع لأي حظر نفطي أوروبي، على حدّ علمي يتخذ الاتحاد الأوروبي موقفاً ضد تجاوز الولاية القضائية للحدود الوطنية".

وأضاف: "احتجاز بريطانيا غير القانوني لناقلة النفط الإيرانية (...) هو قرصنة بمنتهى البساطة، ويرسي سابقة خطيرة ويجب أن ينتهي الآن".

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واحتجز مشاة البحرية الملكية البريطانية الناقلة في جبل طارق، الخميس، للاشتباه في أن حمولتها من النفط متوجهة إلى سوريا، في

انتهاك لعقوبات مفروضة من الاتحاد الأوروبي؛ وتنفي إيران ذلك.

لتستدعي إيران سفير بريطانيا، الخميس، اعتراضاً على ما اعتبرته احتجازاً غير مشروع لناقلة نفط إيرانية في جبل طارق.

وفي تغريدة على "تويتر"، الخميس، قال عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن السفير روب ماكير استدعي بسبب "الاعتراض غير القانوني" للسفينة، نقلا عن "أسوشييتد برس".