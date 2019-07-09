إيران تحتجز 3 ناشطات.. والسبب "توزيع ورود"

طالبت منظمة العفو الدولية إيران بالإفراج عن 3 ناشطات معتقلات منذ ثلاثة أشهر بسبب قيامهن بتوزيع الورود على النساء في قطارات المترو بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس/ آذار.

وذكرت المنظمة في بيان الثلاثاء، أنه تم اعتقال المدافعات عن حقوق المرأة وهن كل من منيرة عربشاهي، ياسمين أرياني وموجغان كشاورز، في إبريل/نيسان 2019 واحتجازهن منذ ذلك الوقت دون السماح لهن بمقابلة محام.

حقوق المرأة

وذكر البيان أن الاعتقال جاء على خلفية بمقطع فيديو تم نشره على نطاق واسع على مواقع التواصل يظهر قيام هؤلاء الناشطات في اليوم العالمي للمرأة 2019 في محطات المترو، يقمن بتوزيع الورود على المسافرات في قسم النساء دون أن يرتدين الحجاب ويتحدثن عن حقوق المرأة في إيران.

وتقول العفو الدولية إن السلطات وجهت إليهن تهما بارتكاب جرائم خطيرة لمجرد قيامهن بالاحتجاج السلمي على قوانين الحجاب الإجبارية المهينة والتمييزية في إيران.

وذكرت أن مقاضاتهن تأتي كجزء من حملة أوسع منذ يناير 2018 ضد المدافعات عن حقوق النساء اللائي يقمن بحملات ضد قوانين الحجاب القسري.

وجاء في البيان أن ياسمين أرياني، وبعد إلقاء القبض عليها في 10 إبريل الماضي، أمضت الأيام التسعة التالية في الحبس الانفرادي في مركز احتجاز في طهران.

اعتراف قسري

وخلال تلك الفترة، تعرضت لجلسات استجواب مكثفة بدون محام. وتم الضغط عليها لتقديم "اعتراف" قسري بأنها مدفوعة من قبل "عناصر المعارضة" في الخارج بهدف التحريض وطلبت السلطات منها أن تعلن "التوبة" و"تأسف" لأنشطتها، بحسب المنظمة.

ثم في 26 يونيو 2019، نُقلت مع السيدتين الأخريين من سجن الري، جنوب طهران، إلى الفرع 28 من المحكمة الثورية في العاصمة لحضور جلسة اتهام دون محام وأخبرهم القاضي أنه يمكن أن يكون لديهن محام عند استئناف الحكم.

ووفقا للبيان، كان القاضي يسيء لهن خلال جلسة المحاكمة وقال "يبدو بأنكن جميعًا مدمنات على المخدرات".

وشملت التهم الموجهة إليهن "التجمع والتواطؤ لارتكاب جرائم ضد الأمن القومي"، و"نشر الدعاية ضد النظام"، و"التحريض على الفساد والدعارة" من خلال الترويج لـ "كشف الحجاب".

وطالبت العفو الدولية السلطات الإيرانية بإطلاق سراح هؤلاء النساء دون قيد أو شرط لأنهن جميعًا معتقلات رأي، بحسب البيان.