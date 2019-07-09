ظريف: حلفاء ترمب استدرجوه لقتل الاتفاق النووي

أعلن محمد جواد ظريف وزير خارجية إيران، الثلاثاء، أن حلفاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب استدرجوه لقتل الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران وقوى عالمية.

وقال ظريف على تويتر إن جون بولتون مستشار ترمب للأمن القومي وبنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل قتلا اتفاقية بين ثلاث دول أوروبية وإيران عام 2005 بإصرارهما على وقف التخصيب تماما.

وغرد ظريف على تويتر: "والآن استدرجا دونالد ترمب لقتل الاتفاق النووي بنفس الطريقة".

وأكدت إيران أنها ستزيد من تخصيب اليورانيوم عن المستوى المنصوص عليه في اتفاق 2015 في خطوة قد تعني عودة جميع العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة عليها.

وطالب بيان فرنسي ألماني بريطاني، إيران، الثلاثاء، بالتراجع عن انتهاك الاتفاق النووي. وحثت الدول الأوروبية، إيران على "الالتزام الكامل بالاتفاق النووي".

ودعت الدول إلى اجتماع عاجل، بعد تأكيد الوكالة الذرية انتهاك إيران للاتفاق النووي.

وفي وقت سابق، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران رفعت مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 5% في مفاعل نطنز، الأحد.