الحرس الثوري: القواعد الأميركية في مرمى صواريخ إيران

نقلت وكالة أنباء تسنيم عن قائد بالحرس الثوري الإيراني قوله، الثلاثاء، إن قواعد الولايات المتحدة بالمنطقة وحاملات طائراتها بالخليج تقع في مرمى نيران الصواريخ الإيرانية.

وقال حسين نجات في خضم تزايد حدة التوتر بين طهران وواشنطن إن "القواعد الأميركية تقع في مرمى صواريخنا.. صواريخنا ستدمر حاملات طائراتهم إذا ارتكبوا خطأ.. الأميركيون يعرفون جيدا عواقب أي مواجهة عسكرية مع إيران".

وأكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الثلاثاء، أن إيران يجب أن تكون حذرة فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، جاء ذلك رداً على سؤال لمراسلة "العربية" و"الحدث" حول الأزمة مع إيران.

وطالب بيان فرنسي ألماني بريطاني، إيران، الثلاثاء، بالتراجع عن انتهاك الاتفاق النووي. وحثت الدول الأوروبية، إيران على "الالتزام الكامل بالاتفاق النووي".

ودعت الدول إلى اجتماع عاجل لكافة الأطراف في الاتفاق النووي، بعد تأكيد الوكالة الذرية انتهاك إيران لبنوده.

وفي وقت سابق، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران رفعت مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 5% في مفاعل نطنز، الأحد، وفق ما أفاد به مراسل "العربية".

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وأكدت الوكالة في تقرير مقتضب يتوقع أن يعرض، الأربعاء، على مجلس المحافظين في فيينا، واطلع عليه مراسل "العربية"، أن "إيران زودت الوكالة يوم الأحد الماضي بمعلومات محدثة تفيد برفع (طهران) مستوى التخصيب إلى 5%، وفي يوم الاثنين 8 يوليو/تموز، أبلغت إيران الوكالة أن مستوى التخصيب كان بنسبة 4.5%.

ويشير التقرير أيضاً إلى أن الوكالة "استخدمت نظام مراقبة التخصيب وتأكدت أن مستوى التخصيب يتجاوز 3.67%، وقد أخذ خبراء الوكالة أمس الاثنين عينات من اليورانيوم المخصب بنسبة تفوق المستوى الذي حدده الاتفاق النووي من أجل تحليلها.