تضارب أنباء حول امتناع تركيا عن شراء نفط إيران

ذكرت وسائل إعلام ناطقة بالفارسية، ومنها وكالة "سبوتنيك" الروسية، الأربعاء، أن تركيا أوقفت شراء النفط الإيراني "لأول مرة" منذ 2015 أي بعد إبرام الاتفاق النووي بين إيران وإلغاء العقوبات المفروضة على طهران.

وحسب وسائل الإعلام التي أوردت الخبر، فإن السفارة التركية في طهران أصدرت بياناً ذكرت فيه أن "المصافي التركية تمتنع عن استيراد النفط الإيراني".

موضوع يهمك أغلقت تركيا موانئها أمام النفط الإيراني، في امتثال كامل للعقوبات الأميركية على موردها الرئيسي، رغم انتقاد أنقرة العلني... موانئ تركيا "تغلق" أمام نفط إيران العرب و العالم

وجاء في البيان المنسوب إلى السفارة التركية أن "أنقرة لأول مرة تمتنع رسمياً عن شراء النفط الإيراني بعد 2015".

من ناحية أخرى، ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" القريبة من الحرس الثوري الإيراني نقلاً عن السفارة التركية نفي خبر امتناع تركيا عن شراء النفط الإيراني.

وأضافت الوكالة الإيرانية نقلاً عن السفارة التركية في طهران أنها لم تصدر بياناً بهذا الخصوص، وأن امتناع تركيا عن شراء النفط الإيراني لا أساس له من الصحة.

يذكر أن تركيا رفعت حجم النفط المستورد من إيران بعد إلغاء العقوبات المفروضة على إيران بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران ودول 5+1.

في مايو تردد أن أكبر شركة تكرير تركية ضغطت على واشنطن لتمديد إعفاء الواردات لكن حينما لم تمددها الولايات المتحدة أوضحت الشركة أنها ستُوقف جميع الواردات من إيران رويترز

وبعد انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي في 8 مايو 2018 وفرض عقوبات جديدة على طهران منحت واشنطن ضمن الحزمة الثانية من العقوبات إعفاءات لثماني دول ومن ضمنها تركيا وسمحت لها شراء النفط الإيراني لمدة 6 أشهر وانتهت المهلة في الثاني من مايو 2019.

وتعليقاً على العقوبات الأميركية قال وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو إن بلاده لن توافق على وقف استيراد النفط من إيران وفقاً للعقوبات الأميركية.

وبالرغم من ذلك ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء نهاية مايو الماضي أن تركيا أوقفت شراء النفط الإيراني بالكامل وأن السفارة التركية في طهران أكدت ذلك.

وكان وزير النفط الإيراني بيجن زنكنة أعلن في وقت سابق أن إيران ستستمر في تصدير النفط رغم العقوبات إلا أنها ستتبع سبلاً "غير تقليدية".

وفي مايو الماضي أياً، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بنسختها الفارسية امتناع المصافي التركية عن شراء النفط من إيران.

وفي نفس الشهر، ذكرت وكالة رويترز نقلاً عن مسؤول تركي لم تكشف هويته أن تركيا أوقفت شراء النفط الإيراني منذ الأول من شهر مايو.

وأكد تقرير آخر لـ"رويترز" في 20 مايو الماضي استند إلى مصادر نفطية تركية، أن أي ناقلة نفط محملة بنفط قادم من الموانئ الإيرانية لن ترسو في الموانئ التركية وتوقع المحللون أن تتجه تركيا إلى كل من روسيا والعراق وكازاخستان لشراء النفط.