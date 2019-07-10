نيويورك تايمز: عقوبات أميركية وشيكة على ظريف

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين في الإدارة الأميركية قولهم إن العقوبات ضد قيادات في حزب الله تهدف إلى التأكيد للعالم أن واشنطن لا تميز بين الأجنحة السياسية والعسكرية لحزب الله، الذي تدعمه إيران.

ودعا المسؤولون قادة لبنان على قطع العلاقات مع أي شخص ينتمي إلى حزب الله، مشيرين إلى أن حزب الله يهدد الاستقرار الاقتصادي والأمن في لبنان والمنطقة ككل.

كما أكدوا أن العقوبات السابقة على إيران أضعفت من موارد حزب الله المالية بشكل كبير، لافتين إلى أن المزيد من العقوبات ضد إيران سترى النور قريباً.

كذلك أوضحوا أن العقوبات ضد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، ستكون وشيكة.

موضوع يهمك قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، إن بريطانيا ستواجه عواقب احتجازها للناقلة الإيرانية، كما أشار إلى أن زيادة... روحاني: بريطانيا ستواجه عواقب احتجازها للناقلة الإيرانية إيران

من جهته، قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، الاثنين، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب ستواصل فرض أقسى العقوبات على إيران، مؤكداً أن واشنطن مستمرة في ممارسة الضغط على طهران لوقف سلوكها العدواني.

وجدد بولتون التأكيد على ما أعلنه ترمب مراراً من أنه لن يسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي.