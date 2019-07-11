الحرس الثوري: مقتل 5 مسلحين أكراد دخلوا من العراق

قال الحرس الثوري الإيراني، إنه قتل خمسة مسلحين عبروا من العراق إلى منطقة ذات غالبية كردية.

وأضاف في بيان نشر على موقعه الإلكتروني، أن أحد عناصره قتل في إطلاق نار أمس الأربعاء بمحافظة كرمنشاه.

وذكر أن القوات صادرت أسلحة ومتفجرات ومعدات اتصال كانت مع المسلحين.

وكان مسلحون أكراد قتلوا ثلاثة من عناصر الحرس الثوري من ضمنهم ضابط برتبة عقيد، بشمال إيران يوم الثلاثاء الماضي.

وذكر هؤلاء الناشطون أن العقيد حاصل أحمدي، كان قائد العمليات لملاحقة عناصر الأحزاب الكردية المعارضة عبر الجبال الوعرة بين إيران والعراق وقد تعرض لعدة محاولات في السابق.

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وتشتبك القوات الإيرانية مع مسلحين أكراد من حين لآخر في المناطق القريبة من الحدود.

وتتزامن هذه الأحداث مع الأنباء التي تحدثت عن مفاوضات جارية بين أحزاب كردية معارضة للنظام الايراني مع ممثلين عن الحكومة في النرويج.

ولم تتبن أي من الأحزاب الكردية التي لديها أجنحة مسلحة وتتخذ من إقليم كردستان العراق مقرا لها هي التي خاضت هذه المواجهات الأخيرة، لكن ناشطين آخرين كتبوا عبر مواقع التواصل أن هناك ثلاثة مجموعات مختلفة تبنت بشكل غير رسمي الهجوم الكردي الذي أودى ب3 عناصر من الحرس الثوري الثلاثاء.