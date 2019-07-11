لندن: نشعر بالقلق من تهديدات إيران لحركة الملاحة بالخليج

قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الخميس، إن بريطانيا قلقة من تحرك سفن إيرانية لاعتراض سبيل ناقلة نفط تجارية وتدعو لعدم التصعيد.

وأضاف قائلا للصحفيين "نشعر بالقلق إزاء هذا العمل ونواصل حث السلطات الإيرانية على عدم تصعيد الوضع بالمنطقة".

وتابع "لنا وجود بحري قديم في الخليج. ونحن نتابع الوضع الأمني هناك باستمرار وملتزمون بالحفاظ على حرية الملاحة بما يتفق مع القانون الدولي".

وأكدت بريطانيا، الخميس، أن 3 سفن إيرانية حاولت اعتراض سبيل السفينة البريطانية "هيريتدج" في مضيق هرمز، وهو الأمر الذي كانت قد أكدته في وقت سابق وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، والذي نفته طهران بعدها.

وقال ناطق باسم الحكومة البريطانية إن الفرقاطة "مونتروز" أصدرت تحذيرات شفهية للسفن الإيرانية التي ابتعدت حينها.

وقال الناطق البريطاني في بيان: "خلافاً للقانون الدولي، حاولت 3 سفن إيرانية منع مرور السفينة التجارية بريتش هيريتيج في مضيق هرمز"، موضحاً أن البحرية الملكية اضطرت للتدخل لمساعدة ناقلة النفط هذه التي تملكها "بريتش بتروليوم شيبينغ" فرع النقل النفطي لمجموعة "بريتش بتروليوم".

وأعربت بريطانيا عن قلقها من التصرف، الذي أقدمت عليه السلطات الإيرانية، وحثتها على تهدئة الوضع.

يأتي ذلك فيما ذكرت وكالة "فارس" شبه الرسمية للأنباء أن الحرس الثوري الإيراني رفض، الخميس، زعماً أميركياً بأنه حاول احتجاز ناقلة بريطانية في الخليج أمس الأربعاء.

الحرس الثوري ينفي

وقال الحرس الثوري في البيان: "لم تحدث مواجهة مع سفن أجنبية بما في ذلك سفن بريطانية في الساعات الـ24 الأخيرة".

كما أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن زعم بريطانيا بشأن محاولة طهران احتجاز ناقلة نفط بريطانية "لا قيمة له".

وقال ظريف: "من الواضح أن الناقلة البريطانية قد مرت. ما قالوه والمزاعم التي ترددت تهدف إلى خلق التوتر.. هذه الادعاءات لا قيمة لها".

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وكان مسؤولون أميركيون قالوا، الأربعاء، إن 5 زوارق يُعتقد أنها تابعة للحرس الثوري اقتربت من ناقلة نفط بريطانية في الخليج، وطلبت منها التوقف في المياه الإقليمية القريبة من موقعها، لكنها انسحبت بعد تحذير فرقاطة بريطانية لها.

الحادث يأتي بعد قرابة أسبوع من احتجاز مشاة البحرية الملكية البريطانية الناقلة الإيرانية "غريس 1" قبالة ساحل جبل طارق للاشتباه بأنها تخرق - بنقلها النفط إلى سوريا - عقوباتٍ فرضها الاتحاد الأوروبي.

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قال أمس الأربعاء إن بريطانيا ستواجه "العواقب" بشأن احتجاز الناقلة الإيرانية.

كما هدد رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري، الثلاثاء، بريطانيا بشأن احتجاز ناقلة نفط إيرانية في مضيق جبل طارق وقال إن الأمر لن يمر من دون ردّ.