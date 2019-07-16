طهران: صواريخنا غير قابلة للتفاوض تحت أي ظرف ومع أي طرف

قالت إيران، اليوم الثلاثاء، إن برنامجها للصواريخ الباليستية غير مطروح للتفاوض، وذلك بعدما قال زير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال اجتماع وزاري في البيت الأبيض إن إيران لمحت إلى استعدادها للتفاوض بشأنها.

وقال علي رضا مير يوسف المتحدث باسم البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة على تويتر "صواريخ إيران... غير قابلة مطلقا وتحت أي ظرف للتفاوض مع أي أحد أو أي دولة".

وصعد المرشد الإيراني علي خامنئي في وقت سابق الثلاثاء التوتر بين إيران والولايات المتحدة بتحذيره من أن طهران ستواصل إزالة القيود على برنامجها النووي وترد على احتجاز ناقلة نفط إيرانية.

موضوع يهمك قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الثلاثاء، إن واشنطن لا تسعى لتغيير النظام في طهران، لكنها تريد انسحابها من اليمن،... ترمب: على إيران الخروج من اليمن أميركا

وبدأ التوتر في التصاعد منذ انسحاب ترمب العام الماضي من الاتفاق النووي الذي أبرمته قوى عالمية في عام 2015 مع إيران التي وافقت بموجبه على الحد من مستوى تخصيب اليورانيوم في مقابل رفع العقوبات الدولية عنها والتي أصابت اقتصادها بالشلل.

وقررت الأطراف الأوروبية في الاتفاق الاثنين عدم إعمال آلية النزاع المنصوص عليها في الاتفاق ومنح الفرصة لمزيد من المحادثات لتجنب أي مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، لكنها لم تتخذ في الوقت ذاته أي إجراء يحمي إيران من العقوبات التي فرضها ترمب.