ضعف القدرة الشرائية يمنع الغذاء عن 58% من الإيرانيين

أشار مسح حكومي إيراني أن أكثر من 58% من السكان لا يستطيعون شراء جميع السلع الأساسية والمواد الغذائية التي يحتاجونها.

ووفقا لموقع " امتداد" الإيراني، فقد أكدت إحصائيات البنك المركزي الإيراني التي تصنف الأسر وفق مداخيلهم، أن من بين 15 فئة لا تستطيع 8 فئات من شراء جميع المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز واللحوم ومنتجات الألبان والفواكه.

ووفقًا للتقديرات، لا تتجاوز القوة الشرائية لهذه الأسر إنفاق أكثر من 500 ألف تومان (ما يعادل حوالي 3 ونصف دولار) شهريا لشراء الطعام، بينما ثلاثة كيلوغرامات فقط من لحم الضأن أو البقر في الشهر تكلف أكثر من 580 ألف تومان (حوالي 6 دولارات).

وذكر التقرير أن هذه الإحصائيات تشير إلى أن 17% من إجمالي السكان لم يتمكنوا هذا العام من شراء اللحوم الحمراء أو الأرز والألبان بشكل نهائي، ونادرا ما تكون الفواكه موجودة على موائدهم.

يذكر أن مركز الإحصاء الإيراني قد أكد في آخر تقرير له الأسبوع الماضي، أن "مؤشر البؤس" في البلاد وصل إلى 39%، بينما كان لا يتجاوز نسبة 19.4% قبل عام، وذلك بسبب توقف صادرات النفط الإيراني وهي المصدر الرئيسي لدخل البلاد.

وأكد التقرير أنه منذ شهر 21 مارس/ آذار الماضي حتى 21 يونيو/حزيران الماضي، ارتفع معدل التضخم إلى 37.6% بينما الدخل المحدود لملايين العمال في إيران حوالي 100 دولار شهريًا.