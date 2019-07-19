الجيش الإيراني: كل طائرات المسيرة عادت سالمة لقواعدها

نفت القوات المسلحة الإيرانية، اليوم الجمعة، أن تكون الولايات المتحدة قد أسقطت واحدة من طائراتها المسيرة، وقالت إن كل طائراتها "عادت بسلام" إلى قواعدها، بحسب وكالة الأنباء "تسنيم".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد أعلن أن سفينة حربية أميركية أسقطت طائرة مسيرة إيرانية هددت السفينة لدى دخولها مضيق هرمز.

ونقلت الوكالة عن كبير المتحدثين باسم القوات المسلحة العميد أبو فضل شكارجي قوله: "خلافاً للمزاعم الواهية لترمب، جميع الطائرات المسيرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في منطقة الخليج ومضيق هرمز ومن بينها الطائرة التي تحدث عنها الرئيس الأميركي عادت بسلام إلى قواعدها".

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وأضاف: "لم يرد أي تقرير يشير إلى مواجهة عملانية للسفينة "يو. إس. إس. بوكسر" الأميركية"، بحسب الوكالة.

وكان ترمب قد أعلن الخميس أن السفينة "يو. إس. إس. بوكسر" الأميركية "قامت بعمل دفاعي" ضد طائرة إيرانية "عرضت للخطر سلامة السفينة وطاقمها".

وأضاف ترمب أن الطائرة المسيرة "دُمرت في الحال"، بعد أن اقتربت أقل من 1000 متر من السفينة.

ونفى نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن تكون إيران قد فقدت أي طائرة مسيرة مؤخراً، مرجحاً أن تكون الولايات المتحدة أسقطت واحدة من طائراتها المسيرة "عن طريق الخطأ".

ويأتي ذلك بعد إعلان طهران الشهر الماضي أنها أسقطت طائرة استطلاع مسيرة أميركية، قالت إنها خرقت أجواءها، وهو ما نفته الولايات المتحدة.