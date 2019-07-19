فيديو إيراني للدرون.. وترمب: أسقطناها

بثَّ التلفزيون الإيراني الرسمي، يوم الجمعة، لقطات مصورة قال إنها تظهر عدم صحة تأكيدات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بأن البحرية الأميركية دمرت طائرة إيرانية مسيرة في الخليج.

موضوع يهمك أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس، أن بارجة أميركية دمرت طائرة إيرانية مسيرة في مضيق هرمز.وكشف ترمب أن الطائرة... ترمب: دمرنا طائرة إيرانية هددت سفينتنا بمضيق هرمز أميركا

وأظهر الفيديو الذي نشره الحرس الثوري الإيراني لقطات من الجو لسفن حربية ولم يتأكد من صحة الفيديو ومدى مصداقيته.

قال التلفزيون إن الطائرة المسيرة صورت اللقطات، بينما تظهر التوقيتات أن الطائرة كانت لا تزال تصور بعدما قالت واشنطن إنها أسقطتها في مضيق هرمز.

كان ترمب قد قال يوم الخميس إن الطائرة المسيرة حلقت على مسافة 1000 ياردة (900 متر) من السفينة الحربية الأميركية بوكسر وتجاهلت "نداءات عديدة للانسحاب".