ظريف: نأمل بتهدئة التوتر مع أميركا

صرّح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الخميس، أنه يعتقد أن بلاده والولايات المتحدة كانتا على بعد "دقائق قليلة فقط من الحرب" بعد أن أسقطت إيران طائرة تجسس أميركية بدون طيار الشهر الماضي.

إلا أن ظريف نوّه إلى أنه ما زال يأمل في أن يمكن حل التوترات المتصاعدة بطريقة أو بأخرى.

جاء كلام ظريف في مناقشة واسعة النطاق مع وسائل الإعلام التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها على هامش زيارته للأمم المتحدة.

موضوع يهمك أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس، أن بارجة أميركية دمرت طائرة إيرانية مسيرة في مضيق هرمز.وكشف ترمب أن الطائرة... ترمب: دمرنا طائرة إيرانية هددت سفينتنا بمضيق هرمز أميركا

كذلك أضاف ظريف أن إيران قد تعدل عن التحركات الأخيرة لتجاوز حدود تخصيب اليورانيوم المنصوص عليها في اتفاقها النووي مع القوى العالمية.

كما تابع: "نمضي قدما، ولكن يمكن العدول عن ذلك بمجرد أن يكون الجانب الآخر مستعدا لتنفيذ التزاماته".

يذكر أن التوترات تتصاعد بين إيران والولايات المتحدة منذ أن قرر الرئيس دونالد ترمب انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية.

الوزير يشتكي القيود

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأربعاء، إن القيود الأميركية على تنقل الدبلوماسيين الإيرانيين في نيويورك "غير إنسانية بالأساس" وهي "بالتأكيد ليست عملا وديا".

كما اتهم وزير الخارجية الإيراني، واشنطن بشن "حرب اقتصادية" على المواطنين الإيرانيين واعتبرها ترقى إلى حد الإرهاب و"بمجرد أن تتوقف يمكن أن تعقبها أمور أخرى" لتهدئة التوتر.

أيضا أ كد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الذي يزور مدينة نيويورك لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الولايات المتحدة سمحت له دخول ثلاث بنايات في المدينة فقط.

وبحسب ما نقلته وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، فقد أشار وزير الخارجية الإيراني في تغريدة له إلى القيود المفروضة على تحركاته من قبل الإدارة الأميركية، مؤكداً أنه يُسمح له بدخول ثلاث بنايات فقط.