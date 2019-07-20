إيران: ناقلة بريطانيا "ستينا إمبيرو" في بندر عباس الآن

نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مسؤول قوله، السبت، إن الناقلة البريطانية "ستينا إمبيرو" اصطدمت بقارب صيد إيراني وتجاهلت نداء الاستغاثة الذي أطلقه.

ونسبت الوكالة إلى المسؤول قوله أيضاً إن أفراد طاقم الناقلة المحتجزة، وعددهم 23، موجودون الآن في ميناء بندر عباس، وسيبقون على متن الناقلة لحين انتهاء تحقيق.

وقال المدير العام للموانئ والملاحة البحرية بإقليم هرمزجان في جنوب إيران، مراد الله عفيفي بور، للوكالة: "الناقلة اصطدمت بقارب صيد إيراني... عندما أرسل القارب نداء استغاثة، تجاهلته السفينة التي ترفع علم بريطانيا".

وتابع عفيفي بور: "الناقلة الآن في ميناء بندر عباس الإيراني، وسيبقى جميع أفراد الطاقم، وعددهم 23، على متنها لحين انتهاء التحقيق".

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وذكر أن الطاقم مؤلف من 18 هندياً وخمسة من روسيا والفلبين وليتوانيا ودول أخرى.

كما أضاف أن الحرس الثوري اصطحب "ستينا إمبيرو" إلى بندر عباس مساء الجمعة، وبدأ التحقيق في الحادث السبت، وفق الوكالة.

وكانت بريطانيا قد أعلنت، الجمعة، أن إيران احتجزت ناقلتي النفط "مسدار" و"ستينا إمبيرو"، وذلك بعدما غيرت السفينتان اتجاههما وتحركتا صوب الساحل الإيراني.

وقالت شركة "نوربولك" البريطانية للشحن البحري، ليل الجمعة، إن الحرس الثوري أفرج عن سفينتها، "مسدار"، بعدما استولى عليها عناصره لبعض الوقت أثناء إبحارها في مضيق هرمز.