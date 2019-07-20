إيران: الناقلة البريطانية المحتجزة لا تحمل أي شحنة

نقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن المدير العام للموانئ والملاحة البحرية بإقليم هرمزجان جنوب إيران، مراد الله عفيفي بور، قوله السبت، إن الناقلة المحتجزة التي ترفع علم بريطانيا لا تحمل أي شحنة.

وأشار عفيفي بور إلى أنه من الممكن التحدث مع طاقم الناقلة المؤلف من 23 فرداً بشأن أمور فنية.

ونسبت إليه الوكالة القول: "إذا اقتضت الضرورة، وبناء على طلب من السلطات القضائية، قد يتم استدعاء الطاقم من أجل التحدث معهم بشأن أمور تقنية ومتخصصة".

وفي وقت سابق السبت، ذكر عفيفي بور لوكالة فارس أن "الناقلة اصطدمت بقارب صيد إيراني... عندما أرسل القارب نداء استغاثة، تجاهلته السفينة التي ترفع علم بريطانيا".

وتابع: "الناقلة الآن في ميناء بندر عباس الإيراني، وسيبقى جميع أفراد الطاقم، وعددهم 23، على متنها لحين انتهاء التحقيق".

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كما أوضح أن الطاقم مؤلف من 18 هندياً وخمسة من روسيا والفلبين وليتوانيا ودول أخرى.

وأضاف أن الحرس الثوري اصطحب "ستينا إمبيرو" إلى بندر عباس مساء الجمعة، وبدأ التحقيق في الحادث السبت، وفق الوكالة.

وكانت بريطانيا قد أعلنت، الجمعة، أن إيران احتجزت ناقلتي النفط "مسدار" و"ستينا إمبيرو"، وذلك بعدما غيرت السفينتان اتجاههما وتحركتا صوب الساحل الإيراني.

وقالت شركة "نوربولك" البريطانية للشحن البحري، ليل الجمعة، إن الحرس الثوري أفرج عن سفينتها، "مسدار"، بعدما استولى عليها عناصره لبعض الوقت أثناء إبحارها في مضيق هرمز.