رد بريطاني على إيران.. وطهران ترفض الإفراج عن الناقلة

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، السبت، أن لندن استدعت القائم بالأعمال الإيراني في لندن، بعد احتجاز ناقلة ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز.

واستولت إيران على السفينة "ستينا إمبيرو" التي ترفع العلم البريطاني وعلى متنها 23 فرداً مساء الجمعة، وكشفت أجهزة التتبع البحري أنها كانت متجهة من ميناء الفجيرة إلى ميناء في المملكة العربية السعودية.

موضوع يهمك أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الجمعة، أنّه "صادر" ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" لدى عبورها مضيق هرمز.وقال... الحرس الثوري يعلن احتجاز ناقلة نفط بريطانية بمضيق هرمز العرب و العالم

وصرح وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت السبت أن احتجاز طهران لناقلة نفط ترفع علم المملكة المتحدة يكشف "مؤشرات مقلقة" إلى أن "إيران قد تكون اختارت طريقا خطيرا لسلوك غير قانوني ويسبب زعزعة في الاستقرار".

وأضاف هانت أن "ردنا سيكون مدروسا لكن حازما. كنا نحاول أن نجد طريقاً لحل مسألة غريس 1 لكننا سنؤمن سلامة سفننا".

في سياق متصل، أعلن هانت أنه أجرى اتصالا مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، عبّر من خلاله عن خيبة أمله من احتجاز الناقلة البريطانية.

وكتب هانت في تغريدة على توتير: "تحدثت للتو مع ظريف وعبرت عن خيبة الأمل البالغة لأنه أكد لي السبت الماضي أن إيران تريد وقف تصعيد الموقف. لقد تصرفوا بشكل مخالف".

واعتبر هانت أن "الأمر يحتاج إلى أفعال لا أقوال، إذا كان لنا أن نجد سبيلا للمضي قدما.. يجب حماية الملاحة البريطانية وسوف يتم ذلك".

من جهته، أبلغ ظريف نظيره البريطاني هاتفياً برفض إيران طلب لندن الإفراج عن الناقلة، مؤكداً ضرورة أن تمر قضية احتجاز السفينة التي ترفع علم بريطانيا عبر "عملية قانونية" لأنها خالفت قواعد الملاحة البحرية، حسب ما جاء على وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء.

إلى ذلك، دعت فرنسا وألمانيا السبت السلطات الإيرانية إلى الإفراج بلا تأخير عن ناقلة النفط البريطانية التي تحتجزها منذ الجمعة.

وكتبت الخارجية الفرنسية في بيان "ندعو السلطات الإيرانية إلى الإفراج في أسرع وقت ممكن عن الناقلة وطاقمها واحترام مبادئ حرية الملاحة في الخليج".

وأعربت الخارجية الفرنسية عن "قلقها الكبير" من المسألة، معتبرةً أن "هذا التصرف يضر بالخفض الضروري لتصعيد التوتر في منطقة الخليج". وأضافت "ندين ذلك بشدة ونعرب عن تضامننا الكامل مع المملكة المتحدة".

من جهتها طالبت الخارجية الألمانية في بيان إيران "بالإفراج دون تأخير" عن الناقلة وطاقمها، محذرةً من "تصعيد إضافي" في المنطقة.